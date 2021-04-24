Galatasaray Divanı'nda gündem amatör şubeler

24 Nisan 2021 Cumartesi, 13:19

Galatasaray'ın Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı, pandemi nedeniye sanal ortamda gerçekleşti.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan ve kulüp başkanlığı için adaylık açıklamasında bulunan Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konular gündeme geldi.

2018-2021 faaliyet raporu slayt destekli biçiminde üyelere okundu.

Divan kurulu üyeleri, kulüp yönetim kurulu ve başkan Mustafa Cengiz'i eleştirirken, amatör şubeler de gündeme geldi.

Mehmet Bilen, "Amatör şubeler için çözüm üretilmiyor. Havuz için çözüm üretilmiyor, bu konu Mustafa Cengiz yönetiminden öncesine de dayanıyor" dedi.