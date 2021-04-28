Galatasaray dokuz doğurttu!

28 Nisan 2021 Çarşamba, 22:47

Maç başladığında herkesin beklentisi GS’ın geçen hafta Antalyaspor karşısındaki oyununun benzerini oynayıp puan cetvelinde 12.sırada olan Konyasporun fişini ilk yarıda çekmesiydi. Ancak dakikalar ilerleyince GS’ın ne oynamaya ne de gol atmaya mecali olmadığı görüldü. Geçen haftanın fırtına gibi esen, rakibe önde basan ve top rakipteyken üç kişiyle pres yapan GS’dan eser yoktu. Sahada hayalet gibi gezen bir on kişi izledik o kadar. Konyaspor’un ise kale önünde Çin Seddi gibi duvar örerek gol yememekten öteye bir amacı yoktu. Öyle ki GS kalecisi Muslera maç boyunca sadece bir kez, o da 75. dakikada yere yattı.

Konya gibi kapalı savunmalara karşı kilidi açamıyorsanız yapılacak iki şey var. Biri şutlarla kaleyi yoklamak, diğeri duran toplardan kafayla gol atmak. İlk yarıda GS’ın, sadece bir kez o da faul atışından Fernandes’in attığı şut dışında şutu yoktu. Duran toplarda ise Konyaspor stoperi bütün hava toplarını kesti. İlk yarının son dakikalarında arka arkaya beş altı korner kullanan GS, bir tanesini bile gole çeviremedi.

Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Etebo dikine ve araya paslar atamak yerine sürekli yanpas-geri pasla devreyi geçirdi. GS Başkanı’nın “Alemci” diye taraftarın önüne attığı Donk ile Marcao’nun ortaya sahaya kadar gelip dikine pasları atmasa GS’lı oyuncuların, Konyaspor ceza sahasına girmeleri de mümkün olamayacaktı. Terim’in Taylan yerine Etebo’yu, sol kanatta da Saracchi yerine de Ömer Bayram’ı tercihi sorgulanacaktır. Zira çoğunlukla burun kıvrılan Saracchi, Ömer’den daha hızlı ve etkili bindirmeler yapıyordu. Emre Kılınç da dün hayalet futbolculardan bir tanesiydi.

Kerem’e Diamonde başta olmak üzere Konyaspor defansı nefes aldırmadı. Nadiren bulduğu topları da Kerem ezdi. Halil ise kalabalık Konyaspor defansı arasında kayboldu gitti.

İlk devrede Galatasaray sadece bir kez hızlı çıkarak Konyaspor defansını az adamla yakalayabildi. 17 Dakikada Kerem ve Emre Kılınç ikilisi pas alışverişiyle hızla Konya ceza sahası önüne kadar gelebildiler. Onda da eski takım arkadaşları Sekidika’ya takıldılar.

İkinci yarıda Terim, aksayan oyunculardan Emre Kılınç ile Etebo’yu ve hastalıktan yeni kurtulmuş Mustafa Mohammed’i çıkararak yerlerine Taylan, Emre Akbaba ve Babel’i alması yerinde hamlelerdi. İkinci yarıda daha diri ve atak bir GS izledik. Sağlı sollu bindirmeler ve Babel’in şut denemeleri oyuna hereketlilik getirdi. Bir ara Donk santrfora, Taylan da Donk’un yerine stopere geçti. Sonuçta Babel’in ikinci şut denemesinde Konyaspor kalecisinden dönen topu önünde bulan Emre Akbaba geçen hafta olduğu gibi bu hafta da golünü atarak takımını ipten aldı. Beşiktaş’ın galip gelmesiyle şampiyonluk ümidi Kaf Dağı’nın ardında da olsa kağıt üzerinde GS hala iddiasını sürdürüyor.