Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'ı TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'a kiraladı.

AA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:54
Galatasaray, Emin Bayram'ı Boluspor'a kiraladı
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Galatasaray, genç savunma oyuncusu Emin Bayram'ı TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'a kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, 17 yaşındaki futbolcunun Beypiliç Boluspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı bilgisi yer aldı.



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