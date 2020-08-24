Galatasaray-Eyüpspor maçına koronavirüs engeli

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:49

Galatasaray, bugün hazırlık maçı yapacağı Eyüpspor’da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu sebeple müsabakanın iptal edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00’de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor’da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbol A Takımımız, saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır" ifadelerine yer verildi.



