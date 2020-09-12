Galatasaray Gaziantep maçında goller geldi!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 18:58

Galatasaray'ın Gaziantep FK Türk Telekom Ali Sami Yen'de karşılaştı.

Galatasaray Feghouli ve Falcao ile etkili olmak istedi.

5. dakikada Feghouli'nin şutunda top ceza alanı içindeki Kubilay'ın eliyle buluştu. VAR odasının uyarısı ile verilen penaltıyı 8. dakikada Falcao gole çevirdi:1-0.

27. dakikada Taylan'ın baskısı ile kazanılan topu Falcao, Emre'nin önüne bıraktı, yeni transfer de kalecinin üzerinden ağları sarstı: 2-0.

STAT: Ali Sami Yen

GALATASARAY: Fatih, Elabdelloui, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.

GAZİANTEP: Ğünay, Oğuz, Dji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.



