Galatasaray Gaziantep maçında goller geldi!
Galatasaray'ın Gaziantep FK Türk Telekom Ali Sami Yen'de karşılaştı.
Galatasaray'ın Gaziantep FK Türk Telekom Ali Sami Yen'de karşılaştı.
Galatasaray Feghouli ve Falcao ile etkili olmak istedi.
5. dakikada Feghouli'nin şutunda top ceza alanı içindeki Kubilay'ın eliyle buluştu. VAR odasının uyarısı ile verilen penaltıyı 8. dakikada Falcao gole çevirdi:1-0.
27. dakikada Taylan'ın baskısı ile kazanılan topu Falcao, Emre'nin önüne bıraktı, yeni transfer de kalecinin üzerinden ağları sarstı: 2-0.
STAT: Ali Sami Yen
GALATASARAY: Fatih, Elabdelloui, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.
GAZİANTEP: Ğünay, Oğuz, Dji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.
Video Haberler
- AKP'li vekilden depremzedelere çirkin sözler
- Covid-19 hastası: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım
- Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı