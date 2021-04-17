Galatasaray Göztepe karşısında: Final gibi...

17 Nisan 2021 Cumartesi, 09:09

Galatasaray, Göztepe'de bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor.

İzmir'deki maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Kritik karşılaşmanın sonucu kadar Fatih Terim'in maç sonunda söyleyecekleri merakla bekleniyor.

Şampiyonluk yolunda kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-kırmızılılarda, krtik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

SANTRFOR SIKINTISI, EN BÜYÜK ALTERNATİF HALİL

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçında DeAndre Yedlin sakatlanmış, Ryan Donk ve Ryan Babel de cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılılarda maçtan sonra da olumsuzluklar devam etti. Falcao'nun Kerem Aktürkoğlu ile çarpışması sonucu yüz kemikleri kırılırken, Mostafa Mohamed de koronavirüse yakalandı. Sarı-kırmızılılarda santrfor bölgesinde görev yapabilecek 3 isim İzmir deplasmanında görev yapamayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in o bölgedeki en büyük alternatifi ise Halil Dervişoğlu. Adale tedavileri yapılan Onyekuru ise takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı oyuncunun, yarın oynayıp oynamayacağına Fatih Terim karar verecek.

İŞTE 11

Galatasaray: Muslera, Etebo, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Gedson F, Oğulcan, Halil