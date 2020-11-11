Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Khimik'e konuk olacak

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:45
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Khimik'e konuk olacak
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Yuzhny şehrindeki Olymp Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Son 32 turunun rövanş karşılaşması da 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.


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