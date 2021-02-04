Galatasaray Kadıköy’de 3 maçtır yenilmiyor
20 Kasım 2016’dan beri yenilmiyorlar.
Geçtiğimiz sezon deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup ederek 20 yıl sonra Kadıköy’de kazanan Galatasaray, Kadıköy’de son 3 maçta rakibine kaybetmedi.
Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Kadıköy’de rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek, 20 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Cimbom, sarı-lacivertlilere deplasmanda son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0’lık skorla kaybetmişti. Galatasaray, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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