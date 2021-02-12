Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? Nihat Özdemir'den açıklama
Hafta sonuna doğru Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertlenemesi gündeme gelirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir” dedi.
Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, tartışılan bu konu ile ilgili konuştu.
Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.
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