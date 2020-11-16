Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

16 Kasım 2020 Pazartesi, 22:58

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını çalışmalarla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmanda genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılılarda, kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



