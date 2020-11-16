Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını çalışmalarla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını çalışmalarla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmanda genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Sarı-kırmızılılarda, kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı