Galatasaray Kulübüne yeni iletişim direktörü
Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.
Galatasaray Kulübünde kurumsal iletişim direktörlüğüne Reşit Ömer Kükner getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Reşit Ömer Kükner getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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