Galatasaray, Muhammed’i KAP'a bildirdi

29 Ocak 2021 Cuma, 00:04

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafar Muhamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Muhamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.