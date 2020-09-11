Galatasaray, o ismi Adanaspor'a verdi!
Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."
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