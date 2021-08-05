Galatasaray - St. Johnstone maçı saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç?

05 Ağustos 2021 Perşembe, 19:40

İki takım da ilk 11'lerini açıkladı.

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed



St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven’a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone’u ağırlayacak.

TSİ saat 21.00’de başlayacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek ve karşılaşma Spor Smart’tan yayınlanacak.

Galatasaray bu turu geçerse bir sonraki turda Randers ile karşı karşıya gelecek.