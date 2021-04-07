Galatasaray taktik çalıştı, Terim savunmanın dikkatini çekti
Fatih Terim'in özellikle savunma kurgusunda ve alan-adam paylaşımı konusunda antrenmanı sık sık durdurduğu öğrenildi.
Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fatih Terim'in özellikle savunma kurgusunda ve alan-adam paylaşımı konusunda antrenmanı sık sık durdudurak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına devam etti.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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