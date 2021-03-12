Galatasaray ve Beşiktaş Gaziantepli futbolcu için yarışıyor
Gazintep'in eski teknik direktörü Sumidica açıklamalarda bulundu.
Rizespor ile yollarını ayıran Marius Sumudica, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği konuşulan Gaziantep'ten eski öğrencisi Maxim'i Türkiye'nin devlerinin istediğini doğruladı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim'le ilgilendiğini söyleyen Sumudica, "Maxim, Türkiye'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.
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