Galatasaray voleybolda Avrupalı!
Khimik Yuzhny - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
SALON: FSK Olymp
HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Dejan Rogic (Sırbistan)
KHIMIK YUZHNY: Emmel Roxo, Sneed, Kyrychenko, Boyko, Frolova, Skrypak, Niemtseva (L) (Stepanovska, Yakovchuk, Velykokon, Maievska, Khober)
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin, Hazal Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül, Rykhliuk, Gizem (L) (Elif Su, Sezen, Beren)
SETLER: 17-25, 18-25, 19-25
SÜRE: 66 dakika (19,25,22)
Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası kadınlar kategorisi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna’nın Khimik Yuzhny takımını 3-0 mağlup etti ve tur için büyük avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Kasım Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda, CEV Kupası son 16 turunda SC Potdsam - Hapoel Kfar Saba eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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