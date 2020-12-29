Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu transferi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Travis Trice ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Travis Trice ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Travis Trice 22 Ocak 1993'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Springfield şehrinde dünyaya geldi. Ohio'da geride bıraktığı lise kariyerinin ardından scout'ların dikkatini çeken Travis, Amerika'nın köklü basketbol programlarından Michigan State tarafından burs programına alındı. Michigan State'te dört yıl geçirdi ve 2014-15 sezonunda takımının en skorer oyuncusu oldu. (15.3 sayı, 5.1 asist, 3.2 ribaund, 1 top çalma)
2015 yılında profesyonel kariyerine başladı. G-League takımlarından Westchester Knicks ile 51 maçta 15.3 sayı, 5.7 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakaladı. 2016-17 sezonunda Avustralya Ligi NBL'e transfer oldu. Cairns Taipans formasıyla çıktığı 26 maçta 14.6 sayı, 3 ribaund, 3.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturdu. 2017-18 sezonunda NBL'de Brisbane Bullets forması giydi. Bir sonraki sezon ise G-League'e geri dönen oyuncu Nisan ayında ülkemizin takımlarından TOFAŞ ile anlaşma sağladı. TOFAŞ'ta 5 lig maçında forma giydi ve 12.2 sayı, 2.6 ribaund, 6 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak geçtiğimiz sezon Fransa Pro A'da SIG Strasbourg forması giydi. 16 lig maçında 11.1 sayı, 1.9 ribaund ve 3.6 asist ortamalarıyla mücadele etti.
Üçlük çizgisinin gerisinden %40.3 gibi yüksek bir yüzdeyle isabet bulan Travis Trice'ın hücum oyunundaki en güçlü silahı yay gerisi olarak göze çarpıyor.
Travis Trice'a takımımıza hoş geldin der, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz."
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