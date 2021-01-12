Galatasaray'a 'Avrupa Şampiyonu' başantrenör
Galatasaray kökenli olan Ekrem Memnun, Anadolu Efes'te Oktay Mahmuti, Ergin Ataman gibi isimlerle çalışmış, 2013 yılında Galatasaray Kadın Takımı'nı Euroleague Şampiyonu yapmıştı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Memnun ile anlaşıldı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Ekrem Memnun ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Akşam saatlerinde Galatasaray yönetimi Ekrem Memnun'la el sıkıştı.
Galatasaray kökenli olan Ekrem Memnun, Anadolu Efes'te Oktay Mahmuti, Ergin Ataman gibi isimlerle çalışmış, 2013 yılında Galatasaray Kadın Takımı'nı Euroleague Şampiyonu yapmıştı. Memnun Balkan ülkelerinde de görev yapıp kupa kaldıran bir teknik adam.
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