Galatasaray'a negatif müjdesi

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:04

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kadın Basketbol Takımı'nda, son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçlar negatif olarak tespit edilmiştir" denildi.