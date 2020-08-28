Galatasaray'a negatif müjdesi
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kadın Basketbol Takımı'nda, son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirtildi.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kadın Basketbol Takımı'nda, son testte tüm sonuçların negatif olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası tüm sonuçlar negatif olarak tespit edilmiştir" denildi.
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme