Galatasaray'a Trabzon'da yoğun koruma!
Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.
Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.
Trabzon Havalimanı’na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada