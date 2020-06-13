Galatasaray'a Trabzon'da yoğun koruma!

Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.

İHA
13 Haziran 2020 Cumartesi, 18:41
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Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.
Trabzon Havalimanı’na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.


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