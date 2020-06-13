Galatasaray'a Trabzon'da yoğun koruma!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 18:41

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize’ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.



