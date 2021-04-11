Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber!

Galatasaray'da Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatalanan DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 14:33
Galatasaray'a Yedlin'den kötü haber!
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Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Ntvspor'un haberine göre, tedavisine başlanan 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük’e karşı oynadıkları maçta Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyuna devam edememişti.


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