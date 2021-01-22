Galatasaray'a yeni golcü iddiası
Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan Galatasaray, iddiaya göre İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da forma giyen Simone Zaza ile temasta.
Gurbetçi futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan Galatasaray, iddiaya göre İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da forma giyen Simone Zaza ile temasta.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Sosyal medyadaki haberlere ve iddialara göre; Galatasaray, deneyimli İtalyan forvet Simone Zaza ile anlaştı. Sarı kırmızılılar başarılı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katacak. Bonservisi Torino'da olan Zaza, İtalya içindeki teklifleri kabul etmedi ve Galatasaray'a 'evet' dedi.
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