Galatasaray'a yeni golcü iddiası

Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan Galatasaray, iddiaya göre İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da forma giyen Simone Zaza ile temasta.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 10:09
Galatasaray'a yeni golcü iddiası
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Gurbetçi futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan Galatasaray, iddiaya göre İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da forma giyen Simone Zaza ile temasta.

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Sosyal medyadaki haberlere ve iddialara göre; Galatasaray, deneyimli İtalyan forvet Simone Zaza ile anlaştı. Sarı kırmızılılar başarılı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katacak. Bonservisi Torino'da olan Zaza, İtalya içindeki teklifleri kabul etmedi ve Galatasaray'a 'evet' dedi.


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