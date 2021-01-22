Galatasaray'a yeni golcü iddiası

22 Ocak 2021 Cuma, 10:09

Gurbetçi futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan Galatasaray, iddiaya göre İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da forma giyen Simone Zaza ile temasta.

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Sosyal medyadaki haberlere ve iddialara göre; Galatasaray, deneyimli İtalyan forvet Simone Zaza ile anlaştı. Sarı kırmızılılar başarılı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katacak. Bonservisi Torino'da olan Zaza, İtalya içindeki teklifleri kabul etmedi ve Galatasaray'a 'evet' dedi.