Galatasaray'da Başkan Elmas, Cengiz döneminin borçlarını ödüyor!

Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.