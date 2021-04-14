Galatasaray'da boykot masaya yattı, Terim krize izin vermedi
Futbolcular Başkan Cengiz'in, "Haysiyet-şeref" açıklaması üzerine futbolcular idmana çıkmak istemedi, araya giren teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu kararından vazgeçirdi.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de yayınlanan ‘Gündem Özel' programında takımı hedef alan sözleri, futbolcuları isyan noktasına getirdi. Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından Florya'daki akşam antrenmanı öncesi hareketli saatler yaşandı. İddiaya göre öncelikle kaptanlar Arda Turan ile Fernando Muslera, takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar idmana çıkmama yönünde oldu. Ancak araya giren Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularını bu kararından vazgeçirdi. Futbolcuların, Başkan Mustafa Cengiz'i sözlerinden ötürü bir başka şekilde protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolcuların dünkü idmanda morallerinin bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti.
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