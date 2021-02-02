Galatasaray'da Donk farkı!

02 Şubat 2021 Salı, 21:10

Galatasaray istim üstünde...

İki deplasman virajını döndükten sonra bugün de 'son şampiyon' Başakşehir'i yendiler, Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldular.

Gerçi Başakşehir'in 'Başak'ı gitmiş, şehri kalmış; toplama bir takım görüntüsündeler. Geçen sene Galatasaray ve Trabzon'u geçip nasıl şampiyon oldular anlaşılır gibi değil!

Ama yeni bir teknik direktör Aykut Kocaman ile sahaya çıktılar.

O yüzden de dün sadece savunma yaptılar.Aykut Kocaman'ın savunma ve mücadele futbolunu sevdiğini biliyoruz, ama Galatasaray'a karşı 10 kişi ile defans yapar, Crivelli'yi de onların önüne koyar, üstüne üstlük bir de penaltıdan yararlanamazsan yenilirsin!

Gelelim Galatasaray'a, istim üstündeler dedik ya; Onyekuru gerçekten nokta atış olmuş. Gaziantep'ten sonra Başakşehir maçının da adamı oldu. Öncelikle rakip defansın gardını düşürüyor.

Yoruyor resmen.

Gol vuruşları da akıl dolu. Kısa sayılacak boyuna rağmen kafayla ağları sarstı...

Kafayla demişken, Donk'un korner atışına yaptığı kafa vuruşuyla farkı açması galiba maçın şifresiydi. Aynı Donk'un 10 numaraları kıskandıracak paslar atması da ilginç. Onyekuru'nun golünde asist yaptı, gitti bir gol attı. Penaltıyı da Onyekuru'nun kazandırdığını unutmayalım. Bu Donk Galatasaray'da bu kadar süre nasıl yedek oturmuş anlaşılır gibi değil.

Hani derler ya "Her eve lazım.." diye.

Her takıma bir Donk lazım.

Merkeze bakarsak; orta alanda Taylan'ın bariz bir egemenliği var. Arda, Etebo ve diğerleri ona ayak uyduruyor. Daha doğrusu top kenarlara - Onyekuru ile - taşındığı için orta alanı daha iyi kullanıyor Galatasaray'ın merkezindeki isimler.

Maçın 2. yarısında oyuna girip penaltıdan bir de gol atan yeni transfer Mustafa Muhammed ise güven verdi. Hava toplarında bariz üstün. Tek vuruşları etkili. Fizik gücü de yerinde. Uyum sürecini aşarsa etkili olur.

Bu takıma Portekizli sihirbaz Fernandes ve sağ bek Yedlin ile Feghouli ve belki Falcao'yu da ekleyin; Galatasaray iyi takım olmuş...

Düne ilişkin Saracchi'nin vites yükselttiğini, Lines'in yeni sağ bekin alınmasıyla vites attığını da ekleyelim.

Şimdi yazının bam teli; Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı ne olur?

İyi olur...

Formda, penaltı kurtaran bir Muslera ile hücum silahları çeşitlenen Galatasaray gol, goller atar şimdiden söylemesi.