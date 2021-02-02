Galatasaray’da Fernandes müjdesi!
Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’in son iki korona virüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden bugün taburcu edildiği açıklandı.
Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’in son iki korona virüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden bugün taburcu edildiği açıklandı.
Galatasaray’ın dün ambulans uçakla İstanbul’a getirdiği ve tedbir amaçlı hastaneye kontrol altına aldığı yeni transferi Gedson Fernandes’in tabucu olduğunu açıkladı. 21 Ocak’tan itibaren covid teşhisiyle tedavi ve karantina altında bulunan Fernandes’in, son iki PCR testinin negatif çıktığı ve oyuncunun akciğer tomografisiyle kan değerlerinin normal çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün öğle saatlerinde hastaneden de taburcu edildiğini ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını duyurdu.
Dün ambulans uçakla İstanbul’a inen Fernandes, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
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