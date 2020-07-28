Galatasaray’da gündem transfer
Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz başkanlığını gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair konular ele alındı.
Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz başkanlığını gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair konular ele alındı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan haftalık toplantısı Başkanımız Mustafa Cengiz’in başkanlığında gerçekleştirildi. Bayram öncesi gerçekleştirilen ve toplantı gündemine dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle bayramlaştı" denildi.
Toplantıda transfer ve mali durum masaya yattı.
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