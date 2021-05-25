Galatasaray’da hazirandaki 280 milyon TL’lik ödemenin ne olacağı tartışılıyor
Galatasaray'da seçim öncesi başkan adayları konuşulurken haziran ayında karşılanması gereken 280 milyon TL’lik ödeme de tartışma konusu oldu.
Galatasaray Kulübü’nde 19 Haziran’da yapılacak seçimde başkan olacak ismi görev süresinin ilk günlerinde ekonomik konularda yoğun bir mesai bekliyor. Kulüp, haziran ayında toplamda 280 milyon TL’lik bir ödemeyle karşı karşıya. Bu paranın içinde; futbolcuların maaşları, sözleşmelerindeki başarı bonusları ve primler, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitleri yer alıyor.
27 MİLYON AVRO LAZIM
Ödemenin önce 17 milyon Avro, sonra 10 milyon Avro’nun daha eklenmesiyle toplamda 27 milyon Avro’yu bulacağı bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz de geçen hafta futbolcularının nisan ödemelerinin yapılmadığını ifade etmişti. Ancak seçimin 19 Haziran’a kalması, bu ödemeleri, Mustafa Cengiz yönetiminin mi yoksa yeni seçilecek başkan ve ekibi tarafından mı yapılacağı konusunda yeni bir tartışmayı başlattı.
NAKİT AKIŞI GEREKİYOR
Şampiyonluğun kaçması, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlanamaması ve başta sponsorluk olmak üzere birçok kalemde gelirlerin düşmesi nedeniyle yeni gelecek başkanın nakit akışını sağlaması gerekecek. Ödemelerin yanı sıra futbolculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı da yoğun mesai harcanacak önemli konulardan biri. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için de mali kaynak yaratılması gerekiyor.
ŞARDAN ADAY OLUYOR
Galatasaray’da eski yönetici Yiğit Şardan, 19 Haziran’daki seçimde başkan adaylığı için çalışmalarını sürdürüyor.
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