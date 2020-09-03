Galatasaray'da koronavirüs vakası

03 Eylül 2020 Perşembe, 17:40

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularının koronavirüs testinden geçtiğini ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüp ayrıca futbolcuları Christian Luyindama'nın Atakaş Hatayspor hazırlık maçı öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı belirtildi.

Mbaye Diagne'nin ise son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmediği duyuruldu.