Galatasaray'da kritik toplantı başladı; gündem Başkanın açıklamaları!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine Türk Telekom Stadyumu’nda toplanan yönetim, başkanın son 1 haftadaki açıklamalarını masaya yatırdı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu’nda topladı.
Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.
Pandemie kurullarına uygun olarak yapılan toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in hafta boyu yaptığı açıklamalar ve sonrasındaki gelişmeler masada.
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