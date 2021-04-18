Galatasaray'da kritik toplantı başladı; gündem Başkanın açıklamaları!

18 Nisan 2021 Pazar, 15:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu’nda topladı.

Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.

Pandemie kurullarına uygun olarak yapılan toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in hafta boyu yaptığı açıklamalar ve sonrasındaki gelişmeler masada.