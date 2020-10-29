Galatasaray’da MKE Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda Martin Linnes, tamamında takımla birlikte çalıştı. Younes Belhanda’nın ise tedavisine devam edildi. Feghouli ise hazır hale geldi.
Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.
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