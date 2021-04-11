Galatasaray'da yönetim sustu muhalefet TFF'yi eleştirdi

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından Galatasaray'da başkanlığa aday isimler sosyal medya üzerinden TFF'ye tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 12:29
Galatasaray'da yönetim sustu muhalefet TFF'yi eleştirdi
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray’da başkanlık için aday olan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu. Burak Elmas, yaptığı paylaşımda, “Ali Sami Yen’e yolladığınız tetikçilerin hesabını vereceksiniz. Şu anki sessizlik sizi umutlandırmasın. Galatasaray asla unutmayacak!” ifadelerini kullandı.

“REZALETİN HESABINI KİM SORACAK?”

Hafta içinde adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu da TFF’ye tepki gösterirken paylaşımında şu ifadeler yer aldı, “ Galatasaray saha dışında aleyhine oynanan oyunları izlememeli. Bu akşamki hakem rezaletinin hesabını kim soracak, kim verecek?”

“BİLMEMEK AYIP DEĞİL!”

Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘adalet’ yazan bir görsel paylaştı. Paylaşımda ayrıca, “Bilmemek ayıp değil!” ifadeleri yer aldı. 


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