Galatasaray'da Niyazi Yelkencioğlu, divan başkanlığına aday oldu

30 Mayıs 2021 Pazar, 19:16

Galatasaray'da Niyazi Yelkencioğlu pandemi önlemleri nedeniyle 29 Nisan'da yapılamayan ama 18 Haziran'a alınan Divan Kurulu başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Yelkencioğlu'nun listesi Nedime Canipek Konuksever, Merih Tüzün, Özcan Karamahmutoğlu ve Boğaç Göncü'den oluşuyor.

Yelkencioğlu'nun üyelere yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Azası Büyüğüm, Arkadaşım, Kardeşim,

Tüzüğümüzün 100.1 numaralı maddesine uygun şekilde, Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için adaylık başvurumun ardından, kırmızı renkli oy pusulası ile değerli Divan Kurulu Üyelerimiz Nedime Konuksever, Merih Tüzün, Özcan Karamahmutoğlu ve Boğaç Göncü’den oluşan heyetimizle bu şerefli göreve adayız.

19 ferdi Galatasaray Lisesi’nde okumuş bir aileden gelmekteyim. Ailemden gelen ve Galatasaray Lisesi yıllarında pekişen Galatasaray’ın temel ilkeleri, gelenekleri ve ortak üslubumuzun içerisinde yoğruldum. Olağanüstü bir mozaikten oluşan kıymetli üyelerimizin çeşitliliği ile büyük camiamızın parçası olmaktan her zaman gurur duydum.

Galatasaray Spor Kulübü’müze 2002-2006 ve 2015-2016 yıllarında Değerli Başkanlarımızın yönetimlerinde ve Sportif A.Ş.’de hizmetler vermiş olmanın onurunu taşıyorum. Yönetim Kurulları’ndaki bu görevlerim sayesinde, Galatasaray Spor Kulübü’müzün çalışma mekanizmalarına, sportif ve yönetsel altyapılarına, iç ve dış sorunlarının maddi ve manevi önemine vakıfım. Galatasaray Spor Kulübü’nün başarılarında Divan Kurulu’nun üstlenebileceği özel işlevini de, sorumluluğunu da yakından bilmekteyim.

Galatasaray Spor Kulübü’nün gündeminde yer alan Galatasaray Adası’ndan ve değerlendirilmeyi bekleyen diğer gayrimenkullerden amatör şubelerimize, UEFA’da beklenen düzenlemelerden yayın gelirlerine, rekabette olması gereken “fair-play”den Federasyonlarla olan ilişkilerimize bir çok kritik sorun bizleri bekliyor. Yönetimlerimizi bekleyen bu zorlu mücadelede, Divan Heyeti olarak her zaman olduğu gibi Divan Kurulumuzun asırlık tecrübesine binaen yol gösterici fikirlerimiz ile yardımcı olmaya çalışacağız.

Galatasaray Spor Kulübü Divanı’mızda elbirliğiyle, gönül birliğiyle, iç huzurun sağlandığı; birlik, beraberlik içerisinde tam bir sağduyu ve destek heyeti olarak çalışmak, siz değerli Divan Kurulu Üyelerimiz ile hep birlikte ulaşmamız gereken bir hedef olacaktır.

Yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde, bütün hijyen koşulları sağlanarak yapılacak olan yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi’nde, sizlerin de kırmızı oy pusulalarını kullanarak bizi onurlandırmanızı ümit ederiz."

Sarı-kırmızılılarda daha önce Aykutalp Derkan, Divan Kurulu başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.