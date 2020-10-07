Galatasaray'da piyango ona vurdu; lisansı çıkartılmıyor

07 Ekim 2020 Çarşamba, 11:44

Galatasaray’da Muslera’nın da lisansının çıkmasıyla birlikte toplamda 15 lisanslı yabancı futbolcu bulunmuş oldu. Mevcut yabancı kuralına göre Galatasaray kadrosundaki yabancı futbolculardan birinin lisansını dondurmak zorunda.

Galatasaray’da mevcut yabancı sayısının 15 olmasıyla birlikte lisansı askıya alınacak olan futbolcu belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor’un lisansını dondurmaya karar verdi.

21 yaşındaki genç stoper 2019 yılında Nijerya’nın Enyimba Aba kulübünden Galatasaray’a 300 bin Avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.