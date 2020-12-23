Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz paylaşımı: Florya'dan Türk futboluna bir "Elmas" daha

Galatasaray, Göztepe maçının son dakikalarında oyuna dahil olan Bartuğ Elmaz'ı sosyal medya hesaplarından "Elmas" vurgusu yaparak paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 13:57
Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz paylaşımı: Florya'dan Türk futboluna bir
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"Florya'dan Türk futboluna bir elmas daha" açıklamasıyla paylaşılan gönderiye Arda Turan da etikenledi.


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