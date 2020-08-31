Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:25

Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba'nın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir" denildi.