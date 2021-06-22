Galatasaray'dan Falcao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

22 Haziran 2021 Salı, 19:56

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, koronavirüs testi negatife dönen Radamel Falcao sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: "Covid-19 için ilgili karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testlerinde negatif sonuca ulaşılan ve Türkiye’ye döndükten sonraki testinde de negatif sonuç alan oyuncumuz Radamel Falcao, sponsor hastanemiz Liv Hospital’ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı."