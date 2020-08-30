Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için seyirci hamlesi
Galatasaray Kulübü 1 Ekim'deki seyirci yasağının bitiş tarihinin derbi haftası olan Eylül sonuna çekilmesini istedi.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını istiyor.
Sarı-Kırmızılı kulüp, 1 Ekim'deki seyirci yasağının bitiş tarihinin derbi haftası olan Eylül sonuna çekilmesini istedi.
TFF geçen hafta içide aldığı kararla Süper Lig maçlarının stat kapasitesinin yüzdesi 30'u kadar seyirci önünde oynanmasını kararlaştırmış, seyircilere maske-hijyen ve mesafe şartı getirmişti.
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