Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:31

Sultanlar Voleybol Ligi'nde VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi iki devin ardından zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Opet, ezeli rakip Galatasaray'dan transfer yaptı. 1993 doğumlu, 1.83 boyundaki smaçör Cansu Çetin, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Opet, son üç sezondur Galatasaray forması giyen Cansu Çetin'i renklerine bağladı. 183 boyundaki 27 yaşındaki Çetin, smaçör olarak görev yapıyor.

VakıfBank ile şampiyonluklar yaşayan milli voleybolcu Cansu, son 3 yıldır Galatasaray’da forma giymekteydi.