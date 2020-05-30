Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer
Fenerbahçe Opet, ezeli rakip Galatasaray'dan oyuncu aldı.
Sultanlar Voleybol Ligi'nde VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi iki devin ardından zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Opet, ezeli rakip Galatasaray'dan transfer yaptı. 1993 doğumlu, 1.83 boyundaki smaçör Cansu Çetin, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
Fenerbahçe Opet, son üç sezondur Galatasaray forması giyen Cansu Çetin'i renklerine bağladı. 183 boyundaki 27 yaşındaki Çetin, smaçör olarak görev yapıyor.
VakıfBank ile şampiyonluklar yaşayan milli voleybolcu Cansu, son 3 yıldır Galatasaray’da forma giymekteydi.
Video Haberler
- Yağmayı ve şiddeti sizden öğrendik
- Haber Global'den İnce'nin ardından ilk açıklama
- Muharrem İnce canlı yayını terk etti
- Putin'i taklit etti, 1,5 milyon kez izlendi
- Aselsan mühendisi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
- Namaz sırasında 2 metrelik yılan paniği
- Saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu
- Yollar beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı
- ABD'de George Floyd eylemlerinde bir kişi öldürüldü
- Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı