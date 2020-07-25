Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi!

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:58

Süper Lig’de bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışıyor. İlk 11’inde çok sayıda yabancı oyuncu bulunduran Galatasaray yeni yabancı kuralıyla birlikte yerli piyasaya yöneldi. Sarı kırmızılı ekibin bu çalışmalar kapsamında eski oyuncuları Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BELHANDA GİDİYOR, DİAGNE KALIYOR

Kiralık sözleşmesi sona eren Lemina’nın takımdan ayrılacağı öğrenilirken, Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi olan Belhanda’nın da takımdan ayrılması gündemde.

Sarı kırmızılı ekip, kiralık sözleşmesi sona eren Seri ile yola devam etmek isterken, Babel’i de yeni sezonda kadroda düşünüyor. Yüksek maaşı nedeniyle tartışma konusu olan ve sık sık sakatlanan Falcao’nun takımda kalacağı öğrenilirken, Feghouli ve Diagne’nin de yeni sezonda takımda kalması bekleniyor.