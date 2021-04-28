Galatasaray'dan ilk yarıda tek isabetli şut!

28 Nisan 2021 Çarşamba, 20:45

Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci haftasında evinde İttifak Holing Konyaspor'u ağırlarken ilk yarıdaki etkisiz futbol sporseverlerin tepkisine neden oldu.

45 dakikada sadece Gedson Fernandes'in şutu kaleyi bulurken, seri kornerler ve yan ortalan Konya savunması tarafından uzaklaştırıldı. Bu bölümde 7 şut da dışarı gitti.

FALCAO KADRODA



Son olarak ligin 32’nci haftasındaki Hatayspor maçında forma giyen yıldız oyuncu Falcao, 34’üncü haftada kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. 34’üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan idmanda sakatlanan Falcao, ardından oynanan Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedi. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçına yedek soyundu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılıar, Konyaspor maçında sahaya 5 eksikle çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yedlin ve Onyekuru karşılaşmada forma giyemezken; karşılaşma öncesi yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif olan 3 futbolcu da kadroya dahil edilmedi. Galatasaray'da 2 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan ve Etebo sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.