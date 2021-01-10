Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Tahkim Kurulu'na başvuracağız
Galatasaray , TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan hakkında aldığı karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan hakkında aldığı karar ile ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) 5.12.2020 tarihinde A takımı futbolcumuz Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. aleyhine Rizespor Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. tarafından açılan davada aşağıdaki kararları vermiştir.
1. Rizespor'un transferde Galatasaray’ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.
2. Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1.200.000 Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.
UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır.
Galatasaray Spor Kulübü haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır."
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