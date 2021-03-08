Galatasaray’dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Galatasaray, vefat eden Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, sarı-kırmızılıların divan kurulu üyesi Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

İHA
08 Mart 2021 Pazartesi, 23:22
Galatasaray’dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
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Galatasaray, vefat eden Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, sarı-kırmızılıların divan kurulu üyesi Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.


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