Galatasaray'dan yeni koronavirüs açıklaması

16 Ağustos 2020 Pazar, 12:52

Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi, futbol takımımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir."