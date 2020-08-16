Galatasaray'dan yeni koronavirüs açıklaması
Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif olduğu bildirildi.
Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi, futbol takımımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir."
Video Haberler
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada