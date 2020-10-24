"Galatasaray'ı batırdılar"

24 Ekim 2020 Cumartesi, 09:27

Galatasaray'ın eski başkanı Prof. Dr Duygun Yarsuvat birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yarsuvat, "Galatasaray'da başkan ile Fatih Terim ve futbolcular arasında anlaşmazlıklar var. Bir yönetici, başkan kendi teknik direktörü ve futbolcusu hakkında kamuoyu önünde görüş bildirmez. Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir yönetici aklına her geleni söyleyemez. 9 defa düşünmesi gerekir. Bu bizim yöneticiler, yönetici olmadıkları için böyle davranıyorlar. Bu yönetimin yasal bir geçerliliği de yok. İbra edilmediler, genel kurula gitmediler. Devamlı kaçtılar. Bu bakımdan da bunların söylediklerini kaale almıyorum; çünkü yasal değiller. Meşru bir zemine oturmuyorlar" dedi.

Eski başkan Yarsuvat, "Genel Kurul yapmamak için ayak sürüyorlar. Korkunun ecele faydası yok. İki yıldır ötelemeye çalışıyorlar. Galatasaray'ı bağlayan sözleşmeler imza atıyorlar. Bankalar Birliği anlaşması ve transferler için yapılan kontratlar. Bankalar Birligi anlaşması Galatasaray genel kurulundan onay almadan yapılamaz; çünkü kulübü bağlıyor. Tüzüğümüzde hüküm vardır. Galatasaray'ı bağlayan her konuda, yönetim genel kuruldan izin almalı. Bu anlaşmanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Böyle devam ederlerse kulübü batırırlar. Zaten batırdılar. Muhasebe oyunları yaparak kulübü kâr ettirdiklerini iddia ediyorlar. Galatasaraylıları kandırmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yarsuvat, "Abdurrahim Albayrak'ın bir tutkusu var. 'Mustafa Cengiz başkan olduktan sonra ben hayde haydeye olurum' diyor. Başkan adayı olacak. Ama ben kendisine pek şans vermiyorum. Yönetici olarak iyi; ama başkanlık görevini götüremez. Aynı manzarayla karşı karşıya geliriz. O yüzden başkanlık fikrini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY İÇİN BİR ÇATI ADAYI FİKRİMİZ VAR"

Duygun Yarsuvat son olarak, "Galatasaray için bir çatı adayı fikrimiz var. Bazıları böyle bir adaylık için korkuyor. Kafamızda bir isim var; ancak şu anda açıklayamayız. Açıklarsak, çatı adaylık düşüncesi doğmadan biter. Galatasaray için en iyisi, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tek adayla seçime gitmesidir. Ama buna rağmen çok aday çıkacak. Mevcut yönetim kurulundan Abdurrahim Albayrak'ın dışında Kaan Kançal ve Yusuf Günay da aday olmak istiyor. Başarılı bir yönetim değil. Galatasaray içinde bölücülük yaptı bu yönetim. Onlar gitsin, başkası gelsin toplasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Ajansspor-Radyospor