Galatasaray'ı devre dışı bıraktılar
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'in 17 kulübü Twitter üzerinden anlamlı bir etkinlik yaptı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'in 17 kulübü Twitter üzerinden anlamlı bir etkinlik yaptı.
Süper Lig ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Twitter üzerinden birbirlerine pas atarak 'Gençlik Marşı'nı paylaştı. Beşiktaş'ın başlattığı ve 17 takımın birbirine pas attığı organizasyona Galatasaray'ın dahil edilmemesi dikkat çekti.
Sosyal medyada olay yaratan bu gelişmeye Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Şampiyonu oldukları Arsnal maçında söyledikleri Gençlik Marşı videosu ile yanıt verdi.
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