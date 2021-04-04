Galatasaray'ı üzen koronavirüs gelişmesi
Tahkim Kurulu eski Başkanı, TMOK yönetim kurulu üyesi, hukukçu Türker Arslan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Eski Tahkim Kurulu Başkanı, TMOK yönetim kurulu üyesi hukukçu Türker Arslan, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Türker Arslan'ın tedavisi Halkalı Acıbadem'de yoğun bakım servisinde sürüyor.
59 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK İDDİASI İÇİN GS TV'YE BAĞLANMIŞTI
Türker Arslan, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na 1959 yılından önceki şampiyonlukların tecil edilmesi için yaptığı başvurunun ardından 3 gün önce Galatasaray TV'de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın bulunduğu programa telefonla katılmıştı.
Arslan, Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun "Galatasaray'da Divan Başkan Adayı olan Türker Arslan 'Daha önce TFF'ye başvuru geldi reddettik' dedi. Nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun açık kanıtı. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Türker Arslan şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır" demesine yanıt vermişti.
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