Galatasaray'ın Emre Kılınç'ın cezasına itirazına ret

08 Ocak 2021 Cuma, 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Emre Kılınç'ın 2 maçtan men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."