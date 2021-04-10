Galatasaray'ın gönderdiği Belhanda'ya Beşiktaş'tan sürpriz teklif
Beşiktaş, Yunan ekiplerinin de istediği Belhanda'nın menajeri ile görüştü.
Lider Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Kartal, Galatasaray'ın bir süre önece sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.
Siyah - beyazlıların Younes Belhanda'nın menajeri ile görüştüğü öne sürüldü. Öte yandan, Yunan ekibi Olympiakos ve Fransız ekibi Bordeaux da 31 yaşındaki futbolcunun peşinde.
Daha önce de İspanyol basını Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyurmuştu. Belhanda'nın 1 ay içerisinde geleceğiyle ilgili karar varacağı belirtildi.
Olmypiakos da Belhanda ile bir transfer görüşmesi yaptı ancak tecrübeli oyuncu ile henüz anlaşmaya varamadı. Yunan ekibi Mayıs ayı sonuna kadar Belhanda'ya süre verdi.
ZEMİNİ ELEŞTİRDİ, GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Belhanda, Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynadığı iç saha maçının ardından sahanın zemini hakkında eleştirilerde bulundu. Faslı oyuncunun verdiği röportajda kulüp yöneticileri hakkında söylediklerinin yazılı tercümesinin ortaya çıkmasının ardından sarı - kırmızlı takım 11 Mart'ta tek taraflı olarak Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.
Belhanda, maç sonu röportajında ''Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi.
BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'la 131 maça çıkıp 22 gol, 26 asistlik performansla boy gösteren Younes Belhanda (31), bu yıl çıktığı 28 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Sarı kırmızılı ekiple 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupası kazanan Belhanda; senelik 3 milyon 350 bin Avro maaş alıyordu.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Boğazından çıkanları gören kadın hayatının şokunu yaşadı
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti
- İzmir'de askeri uçak düştü
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İzmir'de yüzbinler tehlikede: 'Katil toz' uyarısı
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu