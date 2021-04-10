Galatasaray'ın gönderdiği Belhanda'ya Beşiktaş'tan sürpriz teklif

10 Nisan 2021 Cumartesi, 09:00

Lider Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Kartal, Galatasaray'ın bir süre önece sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.

Siyah - beyazlıların Younes Belhanda'nın menajeri ile görüştüğü öne sürüldü. Öte yandan, Yunan ekibi Olympiakos ve Fransız ekibi Bordeaux da 31 yaşındaki futbolcunun peşinde.

Daha önce de İspanyol basını Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyurmuştu. Belhanda'nın 1 ay içerisinde geleceğiyle ilgili karar varacağı belirtildi.

Olmypiakos da Belhanda ile bir transfer görüşmesi yaptı ancak tecrübeli oyuncu ile henüz anlaşmaya varamadı. Yunan ekibi Mayıs ayı sonuna kadar Belhanda'ya süre verdi.

ZEMİNİ ELEŞTİRDİ, GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Belhanda, Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynadığı iç saha maçının ardından sahanın zemini hakkında eleştirilerde bulundu. Faslı oyuncunun verdiği röportajda kulüp yöneticileri hakkında söylediklerinin yazılı tercümesinin ortaya çıkmasının ardından sarı - kırmızlı takım 11 Mart'ta tek taraflı olarak Belhanda'nın sözleşmesini feshetti.

Belhanda, maç sonu röportajında ''Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi.

BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'la 131 maça çıkıp 22 gol, 26 asistlik performansla boy gösteren Younes Belhanda (31), bu yıl çıktığı 28 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sarı kırmızılı ekiple 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupası kazanan Belhanda; senelik 3 milyon 350 bin Avro maaş alıyordu.

Kaynak: Ajansspor



